Nhận định Manchester City – Fulham vào lúc 02:30 ngày 12/02

Nhận định Manchester City – Fulham đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh hai đội sở hữu vị thế hoàn toàn khác biệt. Trong khi đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục phô diễn sức mạnh hủy diệt để bám đuổi ngôi đầu, đội khách lại đang chật vật tìm lại điểm tựa nơi hàng phòng ngự.

Điểm qua phong độ hiện tại của Manchester City – Fulham

Đội chủ sân Etihad vẫn đang duy trì một bộ mặt vô cùng đáng sợ dưới sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, “The Citizens” đã chứng minh tại sao họ là ứng cử viên số một cho mọi danh hiệu mà mình tham dự. Chiến thắng áp đảo 3-1 trước Newcastle tại EFL Cup không chỉ giúp họ tiến sâu mà còn khẳng định chiều sâu đội hình cực khủng của nửa xanh thành Manchester.

Dù có một chút chệch choạc khi để Tottenham cầm hòa 2-2 tại đấu trường quốc nội, nhưng ngay lập tức Man City đã lấy lại vị thế bằng trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Galatasaray ở Champions League. Lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ kết hợp với những pha dàn xếp tấn công đa dạng giúp đội bóng này luôn làm chủ hoàn toàn thế trận trước bất kỳ đối thủ nào.

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của đối thủ, Fulham đang phải đối mặt với một giai đoạn vô cùng khó khăn và đầy rẫy những hoài nghi. Đội bóng của HLV Marco Silva vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp trước những đối thủ được đánh giá là vừa sức, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý các cầu thủ.

Trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Everton đã phơi bày những lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự vốn đã không quá chắc chắn của “The Cottagers”. Sau đó, họ tiếp tục gục ngã với tỷ số 2-3 trong chuyến hành quân đến sân của Manchester United, dù đã có những thời điểm chơi rất nỗ lực. Chiến thắng duy nhất trước Brighton với tỷ số 2-1 vào cuối tháng 1 dường như chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong bức tranh u ám mà Fulham đang trải qua.

Hai đội bóng mang hai bộ mặt trái ngược nhau

Bảng tỷ lệ kèo trận Manchester City – Fulham

Để người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số mà nhà cái đưa ra cho cuộc đối đầu này, dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo dựa trên biến động thị trường hiện tại:

Kèo chấp

Với tỷ lệ chấp gần 1.5 trái, nhà cái đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng cách biệt của đội chủ sân Etihad. Manchester City thường xuyên đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm áp đặt thế trận.

Fulham với hàng phòng ngự đã để lọt lưới tới 5 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất sẽ rất khó đứng vững trước áp lực này. Việc lựa chọn cửa trên vẫn mang lại sự an tâm lớn cho giới đầu tư trong bối cảnh hiện tại.

Dự đoán: Man City -1.5

Kèo châu Âu

Mức ăn ở cửa thắng của Man City cực thấp cho thấy xác suất xảy ra bất ngờ ở trận đấu này là không cao. Đội khách gần như không có cơ hội giành điểm khi phải hành quân đến thánh địa của gã khổng lồ đang vào phom.

Những sai số trong cách vận hành hệ thống của Fulham sẽ bị các tiền vệ đẳng cấp bên phía chủ nhà khai thác triệt để. Đặt cửa thắng cho thầy trò Pep Guardiola là phương án đầu tư an toàn và thực tế nhất.

Dự đoán: Man City thắng

Kèo Tài Xỉu

Mức kèo Tài Xỉu 3 cho thấy kỳ vọng về một trận đấu tưng bừng bàn thắng là rất lớn từ phía các nhà đầu tư. Manchester City luôn có thói quen ghi bàn sớm và không dừng lại cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên để thiết lập những kỷ lục mới. Fulham với tâm thế không còn gì để mất có thể sẽ chọn cách chơi sòng phẳng ở một vài thời điểm, điều này vô tình tạo ra nhiều khoảng trống cho các chân sút chủ nhà khai thác.

Thống kê cho thấy những trận đấu có sự góp mặt của Fulham gần đây thường kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Sự kết hợp giữa hàng công siêu hạng của Man City và hàng thủ “mơ ngủ” của đội khách chính là cơ sở vững chắc để người chơi tin vào một cửa Tài rộng mở.

Dự đoán: Tài 3

Dự đoán tỷ số

Dựa trên những phân tích về tương quan lực lượng, một chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà là kịch bản đã được dự báo từ trước. Man City sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để nghiền nát đối thủ nhằm củng cố vị thế trên bảng xếp hạng. Fulham có thể nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng sức kháng cự của họ là quá yếu ớt so với hỏa lực của đối phương.

Dự đoán tỷ số: Manchester City 4 – 1 Fulham

Manchester City sẽ có 3 điểm quan trọng

Tổng kết

Cuộc chạm trán vào lúc 02:30 ngày 12/02 xoilac dự kiến sẽ là sân khấu riêng để Manchester City phô diễn sức mạnh tấn công tuyệt đối. Fulham dù rất nỗ lực nhưng khoảng cách về trình độ và phong độ ở thời điểm này là quá lớn để san lấp.