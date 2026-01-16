Nhận định Pisa – Atalanta vào lúc 02:45 ngày 17/01

Nhận định Pisa – Atalanta đang trở thành tâm điểm chú ý khi hai câu lạc bộ đứng ở hai đầu thái cực của biểu đồ phong độ. Trong khi đội chủ nhà Pisa vẫn đang loay hoay tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kéo dài, Atalanta lại thăng hoa rực rỡ với chuỗi thắng ấn tượng. Sự chênh lệch về đẳng cấp lẫn tinh thần thi đấu khiến trận cầu tại Arena Garibaldi được dự báo sẽ mang về lợi thế lớn cho đại diện vùng Bergamo.

Đánh giá phong độ hiện tại của Pisa – Atalanta

Pisa đang trải qua giai đoạn vô cùng khắc nghiệt khi liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ trực tiếp. Những sai lầm mang tính hệ thống ở hàng phòng ngự khiến họ chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Phong độ của chủ nhà Pisa: Đội quân áo xanh đen đang lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Sau trận thua đậm 0-3 trước Como, dù đã rất nỗ lực để cầm hòa Udinese 2-2, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cải thiện thứ hạng. Khả năng chịu áp lực kém của hàng thủ thường xuyên khiến Pisa phải nhận những bàn thua chóng vánh trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Phong độ của đội khách Atalanta: Trái ngược hoàn toàn, đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini đang thể hiện sức mạnh hủy diệt với 3 chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý, họ đã giữ sạch lưới trước những đối thủ khó chịu như AS Roma, Torino, Bologna. Sự cân bằng giữa công và thủ giúp Atalanta trở thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ ở thời điểm hiện tại.

Hai đội đang có hai thái cực hoàn toàn khác nhau

Lịch sử đối đầu Pisa – Atalanta

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng cho thấy sự áp đảo rõ rệt của đội khách đến từ Bergamo. Mỗi khi chạm trán, Pisa thường xuyên phải chịu cảnh lép vế trước lối chơi tấn công tổng lực và rực lửa của đối phương.

Trong những lần gặp nhau gần đây, Atalanta luôn biết cách khai thác triệt để những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của Pisa. Đội chủ sân Arena Garibaldi hiếm khi tạo ra được bất ngờ, ngay cả khi họ có lợi thế về mặt sân bãi. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng Atalanta thường kiểm soát hoàn toàn thế trận và sở hữu tỷ lệ thắng kèo cực cao khi đối đầu với các đội bóng nhóm cuối bảng.

Bảng tỷ lệ kèo trận Pisa – Atalanta

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo được tổng hợp từ các chuyên trang cá cược uy tín cho trận đấu này. Người chơi nên theo dõi sát sao biến động tỷ lệ trước giờ bóng lăn để có quyết định sáng suốt.

Bảng tỷ lệ kèo trận Pisa – Atalanta

Soi kèo Pisa – Atalanta chi tiết

Việc soi kèo trận đấu này đòi hỏi sự phân tích đa chiều dựa trên các số liệu thực tế từ những vòng đấu vừa qua. Dưới đây là những nhận định chi tiết cho từng hạng mục đặt cược mà giới đầu tư cần quan tâm.

Soi kèo chấp (Handicap)

Với mức chấp 0.75, Atalanta vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho giới đầu tư trong bối cảnh hiện tại. Đội khách không chỉ mạnh về thực lực mà còn đang sở hữu tâm lý hưng phấn sau chuỗi trận toàn thắng. Ngược lại, Pisa thường xuyên khiến người chơi thất vọng khi thua kèo ở 4/6 trận gần nhất. Một chiến thắng cách biệt cho thầy trò Gasperini là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán: Atalanta -0.75

Soi kèo Châu Âu (1X2)

Nhìn vào bảng kèo Châu Âu, tỷ lệ ăn cho cửa thắng của Atalanta chỉ ở mức 1.45, cho thấy nhà cái đánh giá rất thấp khả năng có điểm của chủ nhà. Pisa hiện tại thiếu đi những nhân tố có thể gây đột biến để xoay chuyển cục diện trước một đối thủ già rơ. Một trận hòa đã là nhiệm vụ quá tầm, chưa nói đến việc giành trọn 3 điểm trước đội bóng vùng Bergamo. Lựa chọn đội khách thắng là phương án đầu tư an toàn nhất.

Dự đoán: Atalanta thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Mức tài xỉu 2.5 có vẻ hơi cao khi Atalanta đang sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn với 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Pisa lại đang gặp vấn đề trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, đặc biệt là trước các đội bóng lớn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận một chiều và có ít bàn thắng được ghi. Lựa chọn cửa Xỉu sẽ mang lại xác suất thắng cao hơn cho người chơi.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số

Dựa trên phong độ hủy diệt của hàng công Atalanta và sự lỏng lẻo của hàng thủ Pisa, trận đấu có thể sớm được định đoạt. Đội khách nhiều khả năng sẽ ghi bàn trong mỗi hiệp đấu để duy trì lợi thế an toàn. Pisa dù nỗ lực nhưng sẽ khó tìm được bàn thắng danh dự trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Pisa 0 – 2 Atalanta

Đội khách sẽ có 3 điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Tóm lại, trận đấu giữa Pisa và Atalanta vào lúc 02:45 ngày 17/01, được Xoilac đánh giá là cuộc chiến không cân sức giữa một đội bóng đang khủng hoảng và một ứng viên top đầu. Atalanta với sự vượt trội về mọi mặt từ con người đến lối chơi được dự đoán sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm. Pisa cần nhanh chóng cải thiện tinh thần nếu không muốn nhận thêm một thất bại cay đắng ngay trên sân nhà.